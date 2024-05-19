Reuters: жизни президента Ирана и главы МИД находятся «под угрозой»
Жизни лидера Ирана Ибрахима Раиси и министра иностранных дел исламской республики Хосейна Амира Абдоллахияна находятся «под угрозой» после жесткой посадки вертолета, передает агентство Reuters со ссылкой на источник в Тегеране.
«Мы все еще полны надежды, однако сообщения, поступающие с места посадки вертолета, вызывают очень серьезные опасения», - заявил собеседник агентства.
Вертолет с Раиси на борту потерпел крушение 19 мая в регионе Восточный Азербайджан. По данным СМИ, причиной стали неудовлетворительные погодные условия и плохая видимость.
Ранее агентство Mehr утверждало, что Раиси не пострадал и едет в составе кортежа в город Тебриз, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru