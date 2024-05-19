В Дагестане задержали мошенника, который обманывал мужчин на сайтах знакомств

Подозреваемый предлагал жертвам сходить в кино и присылал ссылку на фейковый сайт, копирующий страницы популярных кинотеатров Санкт-Петербурга. Мужчины полагали, что покупали настоящие билеты, после чего с их банковских карт списывались деньги.

Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы. Суд пройдет в Санкт-Петербурге.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что мошенники начали звонить россиянам в мессенджерах и записывать их на видео, передает «Радиоточка НСН».

