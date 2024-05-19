В Дагестане задержали мошенника, который обманывал мужчин на сайтах знакомств
Сотрудники петербургской полиции задержали в Дагестане мошенника, который создал анкету с фотографиями девушки и обманывал мужчин на популярном сайте знакомств, сообщил телеканал «78».
Подозреваемый предлагал жертвам сходить в кино и присылал ссылку на фейковый сайт, копирующий страницы популярных кинотеатров Санкт-Петербурга. Мужчины полагали, что покупали настоящие билеты, после чего с их банковских карт списывались деньги.
Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы. Суд пройдет в Санкт-Петербурге.
Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что мошенники начали звонить россиянам в мессенджерах и записывать их на видео, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru