В Белгороде осколки украинского дрона упали на ребенка
В Белгороде от падения осколков украинского беспилотника пострадала 11-летняя девочка, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, дрон влетел в окно многоквартирного жилого дома. Осколки упали на девочку, которая играла на детской площадке.
Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и ранениями грудной клетки. Медики оценили ее состояние как средней тяжести.
По предварительным данным, в результате атаки БПЛА в шести квартирах повреждены окна и балконные блоки.
В воскресенье Минобороны России сообщило об уничтожении четырех беспилотников в небе над Белгородской областью, передает «Радиоточка НСН».
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