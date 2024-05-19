В Белгороде осколки украинского дрона упали на ребенка

По его словам, дрон влетел в окно многоквартирного жилого дома. Осколки упали на девочку, которая играла на детской площадке.

Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и ранениями грудной клетки. Медики оценили ее состояние как средней тяжести.

По предварительным данным, в результате атаки БПЛА в шести квартирах повреждены окна и балконные блоки.

В воскресенье Минобороны России сообщило об уничтожении четырех беспилотников в небе над Белгородской областью, передает «Радиоточка НСН».

