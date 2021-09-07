Сборная Израиля в полном составе снялась с чемпионата мира-2021

Сборная Израиля в полном составе отказалась принимать участие в чемпионате мира по художественной гимнастке 2021 года, который должен пройти 18-24 октября в японском Китакюсю, сообщает телеканал «Матч ТВ».

Тренер сборной Элла Самофалова не стала уточнять причины такого решения, однако отметила, что это никак не связано с судейским скандалом на Олимпийских играх в Токио.

Ранее федерация гимнастики Израиля заявила, что лидер национальной команды олимпийская чемпионка Линой Ашрам пропустит турнир по «профессиональным соображениям».

На олимпиаде в Токио сборная России по художественной гимнастике впервые за последние 25 лет оказалась без золотой награды. Победительницей в индивидуальном многоборье стала израильтянка Ашрам, которая обошла россиянку Дину Аверину.

