Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола

9 марта в матче против самарских «Крыльев Советов» нападающий Артём Дзюба открыл счёт уже на 9-й минуте встречи. Этот гол стал для форварда 234-м в профессиональной карьере, позволив ему обойти в списке лучших бомбардиров Александра Кержакова, на счету которого 233 мяча.

Большинство голов Дзюба забил, выступая за петербургский «Зенит» (108 голов), а также за московский «Спартак» (3 гола). Кроме того, в активе 35-летнего футболиста 30 забитых мячей в составе сборной России.

Он также забивал за «Ростов» (20 голов), «Томь» (14), «Локомотив» (12), тульский «Арсенал» (6), «Акрон» (5) и еще один — за турецкий «Адана Демирспор».

Дзюба родился 22 августа 1988 года в Москве. В восьмилетнем возрасте пополнил ряды академии столичного «Спартака». Четырёхкратный чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, четырёхкратный обладатель Суперкубка России.

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