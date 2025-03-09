«Зенит» выступил в поддержку Вендела

«Нет расизму. Нет оскорблениям на расовой почве. Нет всему тому, что противоречит мировым ценностям футбола и спорта. Мы объединимся вокруг Вендела и тех, кто регулярно сталкивается с проявлениями нетерпимости в России», - говорится в заявлении.

Отмечается, что «Зенит» объединяет футболистов с разных концов планеты и в клубе не допустят, чтобы кто-то позволял оскорблять и унижать кого-то только потому, что у него другой цвет кожи.

В рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над воронежским «Факелом» со счётом 2:0 в гостевом матче, состоявшемся в субботу. На 74-й минуте встречи полузащитник гостей Вендел был удалён с поля за оскорбительный жест в сторону зрителей, замеченный арбитражной бригадой. По окончании игры главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал инцидент, отметив, что футболисты его команды подвергались оскорблениям со стороны болельщиков «Факела».

Как сообщает Российский футбольный союз (РФС) со ссылкой на совместное с компанией Mediascope исследование, футбол остаётся самым популярным видом спорта в России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

