СМИ: Артем Дзюба перейдет в клуб «Акрон»

Журналист уточнил, что сейчас 36-летний футболист проходит медосмотр, после чего заключит контракт с командой до конца сезона.

Напомним, последней командой, за которую играл Дзюба, стал клуб «Локомотив» (Москва). Форвард выступал за команду с февраля 2023 года до конца мая 2024 года.

Ранее в клубе «Крылья Советов» заявили, что не рассматривали возможное подписание контракта с Дзюбой.

