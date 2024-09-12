СМИ: Артем Дзюба перейдет в клуб «Акрон»

Четырехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка и четырехкратный победитель Суперкубка страны Артем Дзюба перейдет подпишет контракт с клубом «Акрон» (Тольятти), дебютировавшем в Российской премьер-лиге в сезоне-2024/2025. Об этом в своем Telegram-канале заявил инсайдер Иван Карпов.

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Журналист уточнил, что сейчас 36-летний футболист проходит медосмотр, после чего заключит контракт с командой до конца сезона.

Напомним, последней командой, за которую играл Дзюба, стал клуб «Локомотив» (Москва). Форвард выступал за команду с февраля 2023 года до конца мая 2024 года.

Ранее в клубе «Крылья Советов» заявили, что не рассматривали возможное подписание контракта с Дзюбой.

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ФОТО: РИА Новости
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