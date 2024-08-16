В «Крыльях Советов» словами Высоцкого опровергли интерес к Дзюбе

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он указал, что ему очень интересно, откуда берётся подобная информация.

«Это как у Высоцкого, знаете: и словно мухи, тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам. Артёма Дзюбу мы вообще не рассматривали. Точка», — заключил Хасаев.

Ранее комментатор Константин Генич заявил, что «Крылья Советов» и Дзюба «близки к подписанию контракта», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

