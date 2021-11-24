Аршавин объяснил, почему Дзюба не забил пенальти в матче с «Мальмё»
Экс-полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин сообщил, почему форвард команды из Санкт-Петербурга Артём Дзюба не забил пенальти в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Мальмё», сообщает RT.
Игра состоялась в Швеции и закончилась со счетом 1:1. «Потому что Артём не заслужил своей игрой забить. Он много таких пенальти забил. Конечно, здесь немного ещё и вратарю повезло», — заявил Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».
Дзюба не смог реализовать пенальти в начале второго тайма. Он отметился голом чуть позже. При этом главный арбитр матча Андрис Трейманис отменил взятие ворот после просмотра VAR, так как Дзюба находился в офсайде.
Ранее в ноябре «Зенит» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов проиграл «Ювентусу». Итальянская команда по итогам встречи досрочно вышла в плей-офф.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,4 млн+33 996 / сут.
Умерли
267 тыс.+1 243 / сут.
Выздоровели
8,1 млн+36 051 / сут.
- На Украине опровергли данные о применении Javelin в Донбассе
- Минздрав предложил ввести штрафы за объявления о продаже справок
- Заведено дело после сообщений о прооперировавшей себя блокаднице
- Отправлен на экспертизу подросток, готовящий нападение на казанскую школу
- США планируют добиваться наращивания добычи нефти
- Гендиректор холдинга «Вертолеты России» покинет свою должность
- В ВОЗ назвали «шокирующим дисбалансом» ситуацию с распределением вакцин
- Госдеп: США продолжат вводить санкции против «Северного потока - 2»
- Эстония укрепила проволокой часть границы с РФ
- ОНК: Ректору Шанинки необходима госпитализация в ближайшее время
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru