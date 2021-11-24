Аршавин объяснил, почему Дзюба не забил пенальти в матче с «Мальмё»

Экс-полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин сообщил, почему форвард команды из Санкт-Петербурга Артём Дзюба не забил пенальти в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Мальмё», сообщает RT.

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Игра состоялась в Швеции и закончилась со счетом 1:1. «Потому что Артём не заслужил своей игрой забить. Он много таких пенальти забил. Конечно, здесь немного ещё и вратарю повезло», — заявил Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Дзюба не смог реализовать пенальти в начале второго тайма. Он отметился голом чуть позже. При этом главный арбитр матча Андрис Трейманис отменил взятие ворот после просмотра VAR, так как Дзюба находился в офсайде.

Ранее в ноябре «Зенит» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов проиграл «Ювентусу». Итальянская команда по итогам встречи досрочно вышла в плей-офф.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:ФутболистАртем ДзюбаАндрей Аршавин
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