Аршавин объяснил, почему Дзюба не забил пенальти в матче с «Мальмё»

Игра состоялась в Швеции и закончилась со счетом 1:1. «Потому что Артём не заслужил своей игрой забить. Он много таких пенальти забил. Конечно, здесь немного ещё и вратарю повезло», — заявил Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Дзюба не смог реализовать пенальти в начале второго тайма. Он отметился голом чуть позже. При этом главный арбитр матча Андрис Трейманис отменил взятие ворот после просмотра VAR, так как Дзюба находился в офсайде.

Ранее в ноябре «Зенит» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов проиграл «Ювентусу». Итальянская команда по итогам встречи досрочно вышла в плей-офф.

