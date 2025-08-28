Аршавин назвал РПЛ чемпионатом по попаданию в руку
Половина пенальти в Российской Премьер-лиге, назначенные за игру рукой - «левейшие». Об этом в эфире «Матч ТВ» заявил экс-игрок сборной России по футболу Андрей Аршавин.
Комментируя два пенальти, назначенные в ворота калининградской «Балтики» в кубковом матче с ЦСКА, он указал, что хотел бы обратиться к руководителю департамента судейства и инспектирования РФС Милораду Мажичу и спросить, нравится ли ему этот «чемпионат попади в руку».
«Все угловые и штрафные стали сводиться не к тому, чтобы забить гол, а чтобы навесить на голову своему или чужому, и чтобы он после этого бил не в ворота, а в сторону руки», - подчеркнул спортсмен.
Аршавин добавил, что никогда не видел, чтобы в европейских чемпионатах ставили так много пенальти за игру рукой, как в России.
Ранее руководство ФК «Динамо» (Махачкала) пожаловалось сразу на три судейских решения в матче против ФК «Зенит», в том числе на назначение пенальти после вмешательства VAR, сообщает «Свободная пресса».
