Арина Соболенко из Белоруссии победила в Australian Open

Арина Соболенко победила соперницу из Казахстана Елену Рыбакину со счетом 4:6, 6:3, 6:4.

Это ее первая победа на турнире Большого шлема, в котором она ранее выходила в полуфинал - на Уимблдоне (2021) и US Open (2021, 2022). В ходе участия в Australian Open Соболенко доходила лишь до четвертого круга.



Соболенко вышла на пятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) с 12 победами на турнирах под эгидой организации.

Соболенко 24 года, спортсменке из Казахстана - 23 года.

Ранее россиянка Алина Корнеева стала победительницей юниорского Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



