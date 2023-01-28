Арина Соболенко из Белоруссии победила в Australian Open
Теннисистка из Белоруссии Арина Соболенко выиграла финальный матч по теннису Australian Open, который проходил в Мельбурне, сообщает «Спорт-Экспресс».
Арина Соболенко победила соперницу из Казахстана Елену Рыбакину со счетом 4:6, 6:3, 6:4.
Это ее первая победа на турнире Большого шлема, в котором она ранее выходила в полуфинал - на Уимблдоне (2021) и US Open (2021, 2022). В ходе участия в Australian Open Соболенко доходила лишь до четвертого круга.
Соболенко вышла на пятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) с 12 победами на турнирах под эгидой организации.
Соболенко 24 года, спортсменке из Казахстана - 23 года.
Ранее россиянка Алина Корнеева стала победительницей юниорского Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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