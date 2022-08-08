Россиянка Касаткина выиграла теннисный турнир в США

Теннисистка, первая ракетка России Дарья Касаткина стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Сан-Хосе.

Касаткина обыграла Соболенко на теннисном турнире в Сан-Хосе

В финале соревнования россиянка обыграла американку Шелби Роджерс со счетом 6:7 (2:7), 6:1, 6:2. Благодаря этой победе Касаткина поднялась на девятую строчку в рейтинге WTA, это лучший показатель в карьере российской спортсменки.

Ранее россиянка Людмила Самсонова выиграла турнир WTA в Вашингтоне, напоминает RT. Теннисистка обыграла соперницу из Эстонии Кайю Канепи.

Кроме того, в минувшие выходные российский теннисист, первая ракетка мира Даниил Медведев стал победителем турнира в мексиканском Лос-Кабосе, пишет «Свободная пресса». В финале Медведев обыграл британца Кэмерона Норри.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСШАСпортсменыТеннис
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