Аргентина пожаловалась в ФИФА по итогам игры с Марокко на Олимпиаде
Ассоциация футбола Аргентины (AFA) подала жалобу в дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) по итогам матча сборной страны и с командой Марокко на Олимпийских играх в Париже.
Матч состоялся прошла накануне в Сент-Этьене. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Марокко. Игру прерывали более чем на два часа при счете 2:2. После этого болельщики сборной Марокко выбежали на поле и устроили массовые беспорядки. Судья увел команды с поля.
Организаторы приняли решение доиграть матч без зрителей. Главный арбитр посчитал, что гол игрока аргентинской сборной нужно отменить из-за офсайда. Команды доиграли три минуты, выиграла сборная Марокко.
Сборная Аргентины осталась недовольна Олимпиадой. Так, главный тренер команды Хавьер Маскерано сообщал, что нападающего сборной Аргентины по футболу Тьяго Альмаду обокрали на Олимпийских играх в Париже.
Ранее пяти пишущим журналистам РИА Новости Спорт отказали в аккредитации на Олимпийские игры в Париже, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru