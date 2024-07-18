Сборная России по футболу сохранила 33‑е место в рейтинге ФИФА

Согласно обновлённому списку, который опубликован на сайте организации, ТОП-10 по-прежнему возглавляет сборная Аргентины, которая в 16-й раз выиграла Кубок Америки. Далее идёт Франция. Третье же место теперь занимает Испания, которая выиграла чемпионат Европы и подялась в списке сразу на пять позиций.

Четвёртой в десятке идёт Англия (+1), а пятой - Бразилия (-1). На местах с шестого по десятое в рейтинге расположились Бельгия (-3), Нидерланды, Португалия (-2), Колумбия (+3) и Италия.

Ранее посол РФ в Замбии Азим Ярахмедов заявил, что российская сборная проведет товарищеский матч со сборной африканской страны в сентябре-октябре 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

