Сборная России по футболу сохранила 33‑е место в рейтинге ФИФА
Отстранённая от всех турниров футбольная сборная России сохранила 33-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).
Согласно обновлённому списку, который опубликован на сайте организации, ТОП-10 по-прежнему возглавляет сборная Аргентины, которая в 16-й раз выиграла Кубок Америки. Далее идёт Франция. Третье же место теперь занимает Испания, которая выиграла чемпионат Европы и подялась в списке сразу на пять позиций.
Четвёртой в десятке идёт Англия (+1), а пятой - Бразилия (-1). На местах с шестого по десятое в рейтинге расположились Бельгия (-3), Нидерланды, Португалия (-2), Колумбия (+3) и Италия.
Ранее посол РФ в Замбии Азим Ярахмедов заявил, что российская сборная проведет товарищеский матч со сборной африканской страны в сентябре-октябре 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru