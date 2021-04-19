Арбитр Вилков пожизненно отстранен от судейства в футболе

Решение обосновывалось формулировкой «утрата доверия», сообщает ТАСС. Причиной стало судейство Вилкова матча «Локомотив»-«Ростов», в котором судья назначил спорный пенальти в ворота «Ростова». Между тем, таких спорных моментов в плане решений арбитра в текущем сезоне было много, в прошлом году судью уже отстраняли от работы на 9 игр.

В субботу, 17 апреля, московский «Локомотив» одержал победу над компанией «Ростов» со счетом 4:1 и поднялся на второе место, обойдя столичный «Спартак», сообщают «Известия».



