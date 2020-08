Федун: «Спартак» продолжит играть в РПЛ в этом сезоне

Он также выразил надежду, что Российский футбольный союз сделает правильные выводы и не допустит повторения подобной ситуации в следующих матчах.

Московский «Спартак» 9 августa сыграл вничью c «Сочи» co счетом 2:2. Оба мячa гости забили c пенальти, правомерность назначения которых вызвалa сомнения как у болельщиков, так и у специалистов.