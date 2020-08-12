Федун: «Спартак» продолжит играть в РПЛ в этом сезоне

Владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун заявил, что его команда продолжит участие в РПЛ в этом сезоне.

Ранее Федун заявил о снятия команды с чемпионата из-за скандального матча первого тура с «Сочи». Владелец «Спартака» выразил возмущение судейством матчей его команды. Он заявил, что в некоторых матчах «судьи намеренно допускают против команды ошибки».

«Основная команда футбольного клуба «Спартак-Москва» продолжает участие в турнирах сезона-2020/21. Однако в случае продолжения судейской травли мы готовы покинуть футбольное поле», - приводит сайт московской команды заявление Федуна.

Федун остался недоволен объяснениями судей по пенальти в матче «Спартак»-«Сочи»

Он также выразил надежду, что Российский футбольный союз сделает правильные выводы и не допустит повторения подобной ситуации в следующих матчах.

Московский «Спартак» 9 августa сыграл вничью c «Сочи» co счетом 2:2. Оба мячa гости забили c пенальти, правомерность назначения которых вызвалa сомнения как у болельщиков, так и у специалистов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФК "Спартак"
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