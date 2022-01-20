Биатлонист Бабиков выиграл индивидуальную гонку в Италии

Серебро досталось знаменитому норвежцу Тарье Бё, который уступил Бабикову 9,7 секунды. Бронза у ещё одного представителя России – Карима Халили, его отставание от первого места составило 48,5 секунды.

Ранее в четверг 20 января российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open.

