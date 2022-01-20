Биатлонист Бабиков выиграл индивидуальную гонку в Италии

Российский биатлонист Антон Бабиков победил в индивидуальной гонке этапа Кубка мира, который проходит в эти дни в итальянской Антерсельве. На всех четырех огневых рубежах россиянин не допустил ни одного промаха. Он финишировал с результатом 49 минут и 46,8 секунды.

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Серебро досталось знаменитому норвежцу Тарье Бё, который уступил Бабикову 9,7 секунды. Бронза у ещё одного представителя России – Карима Халили, его отставание от первого места составило 48,5 секунды.

Ранее в четверг 20 января российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open.

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