Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open
Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. Сегодня в Мельбурне он обыграл хозяина соревнований австралийца Ника Кирьоса, который занимает 114 номер мирового теннисного рейтинга. Поединок завершился в четырех партиях – 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2 в пользу представителя России. Соперники провели на площадке 2 часа 58 минут. Следующим оппонентом Медведева станет 57-я ракетка мира представитель Нидерландов Ботик Ван де Зандшульп.
Из россиян помимо Медведева в третий круг Australian Open-2022 пробились также Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов у мужчин. В женском одиночном разряде – Вероника Кудерметова, Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова. Их следующие поединки состоятся уже в ближайшую пятницу или субботу.
Ранее сообщалось, что серб Новак Джокович хочет судиться с правительством Австралии из-за «жестокого обращения».
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