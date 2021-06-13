Названы перспективы потерявшего сознание футболиста Эриксена
Врач-кардиолог Скотт Мюррей оценил шансы на возвращение в футбол игрока сборной Дании и итальянского «Интера» Кристиана Эриксена. Ранее он потерял сознание во время матча Евро-2020 против Финляндии. По словам врача, для Эриксена это конец карьеры, потому что в Италии запрещено выходить на поле с сердечными аномалиями.
Мюррей добавил, что в Италии одна из лучших систем проверки спортсменов на наличие проблем с сердцем. Тот факт, что у футболиста они обнаружились внезапно, только подтверждает их опасность.
Ранее стало известно, что Эриксен после потери сознания на матче Евро-2020 надеется на возвращение в футбол.
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