Названы перспективы потерявшего сознание футболиста Эриксена

Врач-кардиолог Скотт Мюррей оценил шансы на возвращение в футбол игрока сборной Дании и итальянского «Интера» Кристиана Эриксена. Ранее он потерял сознание во время матча Евро-2020 против Финляндии. По словам врача, для Эриксена это конец карьеры, потому что в Италии запрещено выходить на поле с сердечными аномалиями.

Мюррей добавил, что в Италии одна из лучших систем проверки спортсменов на наличие проблем с сердцем. Тот факт, что у футболиста они обнаружились внезапно, только подтверждает их опасность.

Ранее стало известно, что Эриксен после потери сознания на матче Евро-2020 надеется на возвращение в футбол.







