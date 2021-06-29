Англия выходит в четвертьфинал Евро-2020, победив на «Уэмбли» Германию

Сборная Англии по футболу во вторник вечером обыграла со счетом 2:0 Германию в матче 1/8 финала Чемпионата Европы.

Судьба встречи, проходившей на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, решилась в последние 15 минут.

На 75-й минуте Рахим Стерлинг точным ударом замкнул фланговый прострел, а на 86-й Гарри Кейн головой забил второй мяч англичан.

Таким образом, сборная Англии вышла в четвертьфинал, где встретится с победителем игры Швеция-Украина.

Сборная Германии стала четвертым грандом, вылетевшим с Евро-2020 на стадии 1/8 финала, повторив печальный путь Нидерландов, Португалии и Франции.

При этом команда Йоахима Лева провалила второй крупный турнир подряд.

На Чемпионате Мира-2018, проходившем в России, сборная Германии не смогла выйти в плей-офф, заняв последнее место в группе с участием Швеции, Мексики и Южной Кореи.

