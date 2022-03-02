Английский ФК «Эвертон» разорвал контракты «Мегафоном» и Yota
Английский футбольный клуб «Эвертон» объявил о расторжении контрактов со спонсорами из России,
В частности, британская команда прекратила сотрудничество с российскими компаниями USM, «Мегафон» и Yota.
«В «Эвертоне» шокированы и опечалены ужасающими событиями, разворачивающимися в Украине... Эта трагическая ситуация должна быть прекращена как можно скорее», - говорится в заявлении клуба.
Ранее британский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с российским «Аэрофлотом», сообщает RT.
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