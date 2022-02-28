Немецкий клуб «Шальке 04» досрочно расторг контракт с «Газпромом»

Футбольный клуб «Шальке 04» объявил о досрочном расторжении контракта с российской компанией «Газпром», сообщает пресс-служба немецкой команды.

Польские футболисты отказались играть стыковой матч ЧМ-2022 против России

В сообщении говорится, что решение было принято Советом директоров клуба с одобрения наблюдательного совета.

«Руководство клуба уверено, что в ближайшее время сможет представить нового партнёра», - подчёркивется в заявлении.

Ранее британский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с российским «Аэрофлотом», сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФутболКонтрактыГазпром"шальке 04"
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры