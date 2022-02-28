Немецкий клуб «Шальке 04» досрочно расторг контракт с «Газпромом»
Футбольный клуб «Шальке 04» объявил о досрочном расторжении контракта с российской компанией «Газпром», сообщает пресс-служба немецкой команды.
В сообщении говорится, что решение было принято Советом директоров клуба с одобрения наблюдательного совета.
«Руководство клуба уверено, что в ближайшее время сможет представить нового партнёра», - подчёркивется в заявлении.
Ранее британский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с российским «Аэрофлотом», сообщает RT.
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