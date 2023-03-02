Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира категории ATP-500, который проходит в Дубае (ОАЭ).

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP 500 в Дубае

Соперником россиянина в четвертьфинальном матче был представитель Нидерландов Ботик ван де Зандсхулп. Встреча, которая продлилась почти два часа, завершилась победой Рублёва со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

За выход в финал российский теннисист поборется с представителем Германии Александром Зверевым.

Ранее Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Дубае, обыграв в матче второго круга Алехандро Давидович-Фокину из Испании, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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