Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира в Дубае

Соперником россиянина в четвертьфинальном матче был представитель Нидерландов Ботик ван де Зандсхулп. Встреча, которая продлилась почти два часа, завершилась победой Рублёва со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

За выход в финал российский теннисист поборется с представителем Германии Александром Зверевым.

Ранее Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Дубае, обыграв в матче второго круга Алехандро Давидович-Фокину из Испании, сообщает НСН.