Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира в Дубае
Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира категории ATP-500, который проходит в Дубае (ОАЭ).
Соперником россиянина в четвертьфинальном матче был представитель Нидерландов Ботик ван де Зандсхулп. Встреча, которая продлилась почти два часа, завершилась победой Рублёва со счётом 6:3, 7:6 (7:3).
За выход в финал российский теннисист поборется с представителем Германии Александром Зверевым.
Ранее Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Дубае, обыграв в матче второго круга Алехандро Давидович-Фокину из Испании, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+14 096 / сут.
Умерли
396 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+13 937 / сут.
- В эстонском МИД заявили о необходимости обеспечить Киев ядерным оружием
- Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира в Дубае
- Силуанов: Госдолг России на начало 2023 года составил 15,1% ВВП
- Фигуристка Горбачева заявила о готовности выступить под нейтральным флагом
- Украинский генерал назвал число обучаемых на Западе солдат
- Телеведущая Лариса Вербицкая попала в ДТП с КамАЗом
- Губернатор Курской области поручил усилить меры безопасности
- Орбан предложил создать альтернативу НАТО в Европе
- СМИ: Aliexpress заблокировал продажу дронов для россиян
- В Приднестровье рассказали о миролюбивой позиции республики
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru