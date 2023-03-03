Андрей Рублёв вышел в финал турнира в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублёв стал первым финалистом турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP 500 в Дубае

В полуфинале россиянин оказался сильнее представителя Германии Александра Зверева. Встреча, которая продлилась почти два часа, завершилось победой Рублёва со счётом 6:3, 7:6.

Во второй полуфинальной паре сыграют серб Новак Джокович и россиянин Даниил Медведев, в случае победы которого в финале в Дубае встретятся два российских теннисиста.

Ранее Рублёв в четвертьфинальном матче выиграл у представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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