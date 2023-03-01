Надаль снялся с турниров серии «Мастерс» в США

Один из рекордсменов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин Рафаэль Надаль (Испания) отказался от участия в турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе и Майами (США), сообщил спортсмен в Twitter.

Рафаэль Надаль установил рекорд побед в «Ролан Гаррос»

Он заявил, что взял паузу в соревнованиях, начал реабилитацию, тренировки в спортзале и физиотерапию по указанию врачей. 18 января теннисист проиграл американцу Маккензи Макдональду в Australian Open. Во втором сете Надаль взял медицинскую паузу, доигрывая матч с травмой ноги.

Тем временем, российский теннисист Даниил Медведев уверенно вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Дубае.

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ФОТО: Pixabay
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