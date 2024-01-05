Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира в Гонконге

Российский теннисист Андрей Рублёв обыграл француза Артюра Фиса в 1/4 финала турнира в Гонконге.

Россиянка Мирра Андреева впервые вышла в четвертьфинал турнира WTA

Матч между россиянином, занимающим пятое место в мировом рейтинге, и представителем Франции (36-я ракетка мира) продлился один час и 52 минуты. Рублёв выиграл со счётом 6:4, 1:6, 6:2.

В полуфинале россиянин сыграет с 18-летним теннисистом из Китая Цзюнчэном Шанем.

Ранее олимпийская чемпионка по теннису в парном разряде у женщин, россиянка Елена Веснина заявила о возобновлении спортивной карьеры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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