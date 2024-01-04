Россиянка Мирра Андреева впервые вышла в четвертьфинал турнира WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира WTA.

Российская теннисистка Елена Веснина намерена возобновить карьеру

В матче третьего круга турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия), 16-летняя россиянка, занимающая 58-е место в мировом рейтинге, обыграла австралийку Арину Родионову (113-я ракетка мира) со счётом 6:1, 6:1.

За выход в полуфинал Андреевой предстоит сразиться с 40-й ракеткой мира чешской теннисисткой Линдой Носковой.

Ранее сербский теннисист Новак Джокович австралийцу Алексу де Минору в матчевой встрече четвертьфинала United Cup со счётом 4:6, 4:6, сообщает журнал «Профиль».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скриншот
ТЕГИ:ТеннисБольшой ТеннисРоссияне

Горячие новости

Все новости

партнеры