Россиянка Мирра Андреева впервые вышла в четвертьфинал турнира WTA
Российская теннисистка Мирра Андреева впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира WTA.
В матче третьего круга турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия), 16-летняя россиянка, занимающая 58-е место в мировом рейтинге, обыграла австралийку Арину Родионову (113-я ракетка мира) со счётом 6:1, 6:1.
За выход в полуфинал Андреевой предстоит сразиться с 40-й ракеткой мира чешской теннисисткой Линдой Носковой.
Ранее сербский теннисист Новак Джокович австралийцу Алексу де Минору в матчевой встрече четвертьфинала United Cup со счётом 4:6, 4:6, сообщает журнал «Профиль».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru