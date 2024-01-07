Андрей Рублев выиграл турнир АТР в Гонконге
7 января 202418:14
Россиянин Андрей Рублев стал победителем теннисного турнира ATP Bank of China Tennis Open в Гонконге.
В финале Рублев сразился с представителем Финляндии Эмилем Руусувуори. Матч продлился 1 час 18 минут и завершился со счетом 6:4, 6:4 в пользу россиянина.
Призовой фонд турнира составляет $660 тысяч.
Ранее российского теннисиста Владислава Иванова дисквалфицировали на четыре года. Причиной стал отказ спортсмена проходить допинг-тест, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru