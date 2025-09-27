Мерц заявил, что Германия больше не живет в мире
27 сентября 202509:07
Германия больше не находится в состоянии мира, считает канцлер страны Фридрих Мерц. Об этом он заявил на конференции Schwarz Ecosystem Summit по вопросам устойчивого экономического развития и достижения цифрового суверенитета.
«Мы находимся не в условиях войны, но мы больше не живем и в мире», - высказал мнение Мерц.
Канцлер заявил о ежедневных диверсиях, попытке вывести дата-центры из строя, кибератаках. При этом Мерц не уточнил деталей.
Ранее канцлер Германии призвал способствовать «экономическому истощению» России.
