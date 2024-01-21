Андреева проиграла Крейчиковой в четвертом круге Australian Open
21 января 202415:29
Российская теннисистка Мирра Андреева уступила чешке Барборе Крейчиковой в четвертом круге турнира Australian Open в Мельбурне.
Встреча продлилась 2 часа и 2 минуты. Россиянка проиграла со счетом 4:6, 6:3, 6:2.
Андреева впервые играла в основной сетке Australian Open. Турнир проходит с 14 по 28 января. Действующей чемпионкой среди женщин является представительница Белоруссии Арина Соболенко.
Ранее россиянка Анна Калинская победила представительницу США Слоан Стивенс в матче третьего круга Australian Open, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru