Андреева проиграла Крейчиковой в четвертом круге Australian Open

Российская теннисистка Мирра Андреева уступила чешке Барборе Крейчиковой в четвертом круге турнира Australian Open в Мельбурне.

Рублев вышел в четвертый круг Australian Open

Встреча продлилась 2 часа и 2 минуты. Россиянка проиграла со счетом 4:6, 6:3, 6:2.

Андреева впервые играла в основной сетке Australian Open. Турнир проходит с 14 по 28 января. Действующей чемпионкой среди женщин является представительница Белоруссии Арина Соболенко.

Ранее россиянка Анна Калинская победила представительницу США Слоан Стивенс в матче третьего круга Australian Open, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скриншот
ТЕГИ:СпортТеннис

Горячие новости

Все новости

партнеры