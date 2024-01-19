Рублев вышел в четвертый круг Australian Open
19 января 202415:53
Теннисист Андрей Рублев обыграл американца Себастьяна Корду в матче третьего круга Australian Open.
Рублеву потребовался один час и 57 минут, чтобы обыграть Корду в трех сетах со счетом 6:2, 7:6, 6:4.
Российский спортсмен 13 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-поинта из девяти. В четвертом круге Рублеву будет противостоять австралиец Алекс де Минор.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru