Рублев вышел в четвертый круг Australian Open

Теннисист Андрей Рублев обыграл американца Себастьяна Корду в матче третьего круга Australian Open.

Россиянка Тимофеева вышла в четвертый круг на дебютном Australian Open

Рублеву потребовался один час и 57 минут, чтобы обыграть Корду в трех сетах со счетом 6:2, 7:6, 6:4.

Российский спортсмен 13 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-поинта из девяти. В четвертом круге Рублеву будет противостоять австралиец Алекс де Минор.

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