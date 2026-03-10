Лыжница Багиян принесла России вторую золотую медаль на Паралимпиаде-2026

Россиянка выступала в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения). В финале она преодолела дистанцию за 3 минуты 16,1 секунды. Второе и третье места заняли представительницы Германии Лиони Мария Уолтер и Линн Казмайер.

Багиян принесла сборной России вторую золотую медаль на Паралимпиаде-2026. Первой высшую награду завоевала горнолыжница Варвара Ворончихина.

Ранее Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо не смогли выйти в полуфинал Паралимпиады-2026, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».