Лыжница Багиян принесла России вторую золотую медаль на Паралимпиаде-2026
Российская лыжница Анастасия Багиян стала победителницей спринтерской гонки классическим ходом на Паралимпиаде-2026 в Италии. Об этом сообщает RT.
Россиянка выступала в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения). В финале она преодолела дистанцию за 3 минуты 16,1 секунды. Второе и третье места заняли представительницы Германии Лиони Мария Уолтер и Линн Казмайер.
Багиян принесла сборной России вторую золотую медаль на Паралимпиаде-2026. Первой высшую награду завоевала горнолыжница Варвара Ворончихина.
Ранее Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо не смогли выйти в полуфинал Паралимпиады-2026, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
