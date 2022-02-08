Американский фигурист с мировым рекордом выиграл короткую программу Олимпиады

Спортсмен установил мировой рекорд, получив по итогам выступления 113,97 балла. Второе место в короткой программе занял японец Юма Кагияма (108,12 балла), третье — еще один представитель Японии Шома Уно с 105,9 балла.

Россиянам не удалось занять призовые места в короткой программе: лучший результат из всех представителей национальной команды показал фигурист Евгений Семененко, который стал седьмым с 95,76 балла, отмечает Ura.ru.

Ранее стало известно, что российская сборная по фигурному катанию стал победителем командного турнира на Олимпиаде. По его итогам команда набрала 74 очка, отмечает «Свободная пресса».

