Американский фигурист с мировым рекордом выиграл короткую программу Олимпиады
Американец Нэйтан Чен стал первым в короткой программе в фигурном катании на Олимпийских играх в Пекине.
Спортсмен установил мировой рекорд, получив по итогам выступления 113,97 балла. Второе место в короткой программе занял японец Юма Кагияма (108,12 балла), третье — еще один представитель Японии Шома Уно с 105,9 балла.
Россиянам не удалось занять призовые места в короткой программе: лучший результат из всех представителей национальной команды показал фигурист Евгений Семененко, который стал седьмым с 95,76 балла, отмечает Ura.ru.
Ранее стало известно, что российская сборная по фигурному катанию стал победителем командного турнира на Олимпиаде. По его итогам команда набрала 74 очка, отмечает «Свободная пресса».
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