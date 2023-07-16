Алькарас победил Джоковича в финале Уимблдона
16 июля 202321:08
Испанец Карлос Алькарас одержал победу над сербом Новаком Джоковичем и стал победителем Уимблдонского турнира в Великобритании.
Встреча продлилась 4 часа и 42 минуты и завершилась со счетом 3:2 в пользу испанца (1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4).
Для 20-летнего Алькараса это вторая победа на турнирах Большого шлема. В прошлом году теннисист стал чемпионом US Open.
В полуфинале Уимблдона Алькарас победил первую ракетку России Даниила Медведева, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru