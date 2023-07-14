Матч между Медведевым и Алькарасом сравнили с игрой в шахматы

По ее мнению, испанец полностью доминировал на корте. Игру Алькараса она сравнила с матчем в шахматы на высокой скорости.

«У него были удачные укороченные, он хорошо играл на задней линии. И очень хорошо у него работает инстинкт как на задней линии, так и у сетки, он читает игру и здорово реагирует на мяч», - цитирует теннисистку «Газета.Ru».

Также Пивоварова указала на хорошую психологическую подготовку испанца. Алькарас удачно выходил к сетке и завершал розыгрыши, констатировала она.

Матч между Алькарасом и Медведевым завершился со счетом 3:0 (6:3, 6:3, 6:3). В финале испанец сыграет с сербом Новаком Джоковичем, сообщает «Радиоточка НСН».

