Алина Загитова подала заявку на грант 74,8 млн руб. для проведения ледового шоу
Олимпийская чемпионка Алина Загитова подала заявку в Президентский фонд культурных инициатив на грант в размере 74,798 млн руб. для организации ледового шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в 2025 году.
Проект направлен на развитие новых форматов представлений, объединяющих литературу, музыку, танец и фигурное катание, с акцентом на сочетание традиций и современного искусства. Шоу планируется проводить с 15 января по 31 июля 2025 года, сумма расходов на его реализацию составит 74,798 млн рублей, при этом софинансирование не предусмотрено.
Загитова, победившая на Олимпийских играх в 2018 году, также является чемпионкой Европы и мира. Недавно она дебютировала с собственным ледовым шоу «Хранители времени», которое прошло в Казани в августе. Президентский фонд культурных инициатив, созданный в 2021 году, оказывает поддержку проектам в сфере культуры и искусства.
Алина Загитова — олимпийская чемпионка в одиночном катании, завоевавшая золото в 2018 году. Она также стала чемпионкой Европы в 2018 и мира в 2019. В августе этого года в Казани прошла премьера ее первого ледового шоу под названием «Хранители времени», передает «Радиоточка НСН».
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