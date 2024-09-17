Алина Загитова подала заявку на грант 74,8 млн руб. для проведения ледового шоу

Олимпийская чемпионка Алина Загитова подала заявку в Президентский фонд культурных инициатив на грант в размере 74,798 млн руб. для организации ледового шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в 2025 году.

Проект направлен на развитие новых форматов представлений, объединяющих литературу, музыку, танец и фигурное катание, с акцентом на сочетание традиций и современного искусства. Шоу планируется проводить с 15 января по 31 июля 2025 года, сумма расходов на его реализацию составит 74,798 млн рублей, при этом софинансирование не предусмотрено.