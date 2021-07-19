Алексей Березуцкий утвержден главным тренером московского ЦСКА
Алексей Березуцкий был утвержден главным тренером столичного футбольного клуба ЦСКА, сообщили в пресс службе клуба.
Первый матч под руководством нового тренера армейцы проведут 19 июля, примут «Нижний Новгород» на «ВЭБ Арене».
Об отставке бывшего главного тренера клуба Ивицы Олича стало известно 15 июня.
Березуцкий выступал за клуб с 2001 по 2018 год, в составе сборной страны – с 2003 по 2016 год.
Ранее председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун заявил о готовности «Спартака» установить пункт вакцинации на стадионе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru