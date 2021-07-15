СМИ: Бердыев может стать новым главным тренером сборной России по футболу
Бывший тренер «Ростова» и «Рубина» Курбан Бердыев может стать новым главным тренером сборной России по футболу. «Спорт-Экспресс» пишет, что Российский футбольный союз рассматривает его кандидатуру.
По информации издания, контракт со специалистом планируют заключить до конца Чемпионата Мира в 2022 году. Зарплата Бердыева будет значительно меньше, чем у бывшего тренера сборной Станислава Черчесова.
Если же РФС выберет на эту должность иностарнного специалиста, то в тренерский штаб войдет российский тренер. По словам «Спорт-Экспресс», им может стать Михаил Галактионов.
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