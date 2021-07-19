Федун заявил о готовности «Спартака» установить пункт вакцинации на стадионе

Председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что вся команда прошла вакцинацию от коронавируса, сообщает агентство «Москва».

По его словам, игроки и сотрудники клуба выразили желание поддерживать и стимулировать людей, желающих сделать прививку.

Федун отметил, что можно установить пункты вакцинации прямо на стадионе «красно-белых» и все болельщики перед матчем смогут сделать прививку. Он добавил, что вакцинированные любители футбола должны будут получить свободный доступ спортивную арену.

Ранее московский «Спартак» разгромил подмосковные «Химками» и стал победителем предсезонного товарищеского турнира - Кубка Париматч Премьер, сообщает RT.

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ФОТО: ФОТО spartak.com
ТЕГИ:КоронавирусСтадионВакцинацияФК "Спартак"
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