Александр Поветкин объявил о завершении спортивной карьеры

Олимпийский чемпион Александр Поветкин принял решение завершить спортивную карьеру. Об этом он сообщил 13 июня. Пресс-конференция спортсмена транслировалась в его аккаунте в Instagram.

Поветкин решил закончить спортивные выступления. Отвечая на вопросы журналистов о дальнейшем пути, спортсмен заявил, что планирует тренировать юных боксеров.

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"Продолжу заниматься с детьми, буду их тренировать. Какой из меня бизнесмен? Я всю жизнь дрался!" - напомнил Поветкин.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев высказался о необходимости для Поветкина завершить карьеру, принимая во внимание, как много он сделал для страны и мирового бокса.

Напомним, на счету 41-летнего Поветкина одна ничья и три поражения при 36 победах (25 из них – нокаутом). Александр Поветкин начал свою профессиональную карьеру в 2005 году, до этого боксер выиграл Олимпийские игры в Афинах в тяжелом весе в 2004 году. Россиянин становился чемпионом WBA, боксировал за титулы WBO и IBF.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
ТЕГИ:СпортБоксАлександр Поветкин
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