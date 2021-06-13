Александр Поветкин объявил о завершении спортивной карьеры
Олимпийский чемпион Александр Поветкин принял решение завершить спортивную карьеру. Об этом он сообщил 13 июня. Пресс-конференция спортсмена транслировалась в его аккаунте в Instagram.
Поветкин решил закончить спортивные выступления. Отвечая на вопросы журналистов о дальнейшем пути, спортсмен заявил, что планирует тренировать юных боксеров.
"Продолжу заниматься с детьми, буду их тренировать. Какой из меня бизнесмен? Я всю жизнь дрался!" - напомнил Поветкин.
Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев высказался о необходимости для Поветкина завершить карьеру, принимая во внимание, как много он сделал для страны и мирового бокса.
Напомним, на счету 41-летнего Поветкина одна ничья и три поражения при 36 победах (25 из них – нокаутом). Александр Поветкин начал свою профессиональную карьеру в 2005 году, до этого боксер выиграл Олимпийские игры в Афинах в тяжелом весе в 2004 году. Россиянин становился чемпионом WBA, боксировал за титулы WBO и IBF.
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