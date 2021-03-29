«Те же ошибки!» Валуев объяснил поражение Поветкина в поединке-реванше

«Поветкину в этом бою всего не хватило. Саня сделал те же ошибки, что и в прошлый раз. Время уже не работает на него, это явно видно. Прошлый бой он выиграл нокаутом, но до него он проигрывал ровно по тому же сценарию, как и сейчас. Третий поединок имеет смысл только если ради денег, но давать ему рекомендации, оставлять карьеру или нет, я не буду в принципе. Это всегда решение только самого спортсмена», - сказал Валуев.

Экс-чемпион мира по боксу считает, что Поветкину не хватило маневренности, скорости и быстроты ухода с линии атаки.

«Если во втором случае бой повторял первый, то, наверное, не стоит продолжать эксперименты», - считает он. Валуев полагает, что для Поветкина самое важное – сохранить здоровье и бодрость, а если начнут раскручивать историю с третьим боем, то он выйдет на ринг.

«Но это его решение. Как решит – так и будет», - резюмировал депутат.

Поветкин победил Уайта 22 августа 2020 года и завоевал временный пояс WBC в тяжёлом весе. В четвёртом раунде 41-летний россиянин побывал в нокдауне, но сумел восстановиться и в пятом раунде отправил оппонента в нокаут. Повторный поединок переносили из-за болезни российского спортсмена: осенью он лечился от коронавируса.

