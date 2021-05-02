В Федерации бокса России Поветкину посоветовали завершить карьеру
Олимпийскому чемпиону Александру Поветкину стоит завершить карьеру, принимая во внимание, как много он сделал для страны и мирового бокса, заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев журналистам на чемпионате России среди молодежи в Серпухове 2 мая.
«Александр уже столько сделал для страны и мирового бокса, поэтому ему стоит, на мой взгляд, отправиться на покой. Но это его личное решение, которое он должен принять самостоятельно», - цитирует Щекутьева «Интерфакс».
Напомним, в ночь на 25 марта Александр Поветкин уступил в матче-реванше британцу Диллиану Уайту и потерял звание временного чемпиона WBC в супертяжелом весе.
На счету 41-летнего Поветкина одна ничья и три поражения при 36 победах (25 из них – нокаутом).
Депутат Государственной думы РФ и экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев в эфире НСН оценил последний поединок Поветкина.
«Поветкину в этом бою всего не хватило. Саня сделал те же ошибки, что и в прошлый раз. Время уже не работает на него, это явно видно. Прошлый бой он выиграл нокаутом, но до него он проигрывал ровно по тому же сценарию, как и сейчас. Третий поединок имеет смысл только если ради денег, но давать ему рекомендации, оставлять карьеру или нет, я не буду в принципе. Это всегда решение только самого спортсмена», - сказал Валуев.
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