В Федерации бокса России Поветкину посоветовали завершить карьеру

«Александр уже столько сделал для страны и мирового бокса, поэтому ему стоит, на мой взгляд, отправиться на покой. Но это его личное решение, которое он должен принять самостоятельно», - цитирует Щекутьева «Интерфакс».

Напомним, в ночь на 25 марта Александр Поветкин уступил в матче-реванше британцу Диллиану Уайту и потерял звание временного чемпиона WBC в супертяжелом весе.

На счету 41-летнего Поветкина одна ничья и три поражения при 36 победах (25 из них – нокаутом).

Депутат Государственной думы РФ и экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев в эфире НСН оценил последний поединок Поветкина.

«Поветкину в этом бою всего не хватило. Саня сделал те же ошибки, что и в прошлый раз. Время уже не работает на него, это явно видно. Прошлый бой он выиграл нокаутом, но до него он проигрывал ровно по тому же сценарию, как и сейчас. Третий поединок имеет смысл только если ради денег, но давать ему рекомендации, оставлять карьеру или нет, я не буду в принципе. Это всегда решение только самого спортсмена», - сказал Валуев.

