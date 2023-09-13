Александр Овечкин ответил на антироссийские высказывания Доминика Гашека

Знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин заявил, что его не беспокоит критика Олимпийского чемпиона в составе сборной Чехии и двукратного обладателя Кубка Стенли Доминика Гашека из-за отношения Национальной хоккейной лиги (НХЛ) к спортсменам из России. Об этом спортсмен заявил в интервью «Известиям».

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Хоккеист Гашек не раз высказывался против спортсменов из России в НХЛ. В частности, в январе этого года он призывал хоккейную лигу принудить Овечкина удалить фотографию с президентом России Владимиром Путиным из своих соцсетей.

Овечкин сказал, что знает Гашека как хорошего вратаря и «даже когда-то забивал ему», но его заявления не беспокоят российского хоккеиста, так как «клубы НХЛ выбирают игроков по навыкам и способностям, а не по национальности».

Президент России Владимир Путин ранее наградил Овечкина благодарностью «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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