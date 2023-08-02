Мишустин признался в любви к хоккею
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что хоккей ему нравится больше, чем футбол, сообщает РИА Новости.
На встрече с победителями международных олимпиад по естественным наукам он рассказал, что «уважает футбол» и иногда смотрит мачти «Зенита», ЦСКА, «Локомотива» или «Динамо».
«Но хоккей больше по душе», - признался глава правительства.
Ранее Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф посетили крупнейший круглогодичный курорт «Манжерок» в Республике Алтай, где сыграли в аэрохоккей. Победу одержал премьер-министр, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru