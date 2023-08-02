Мишустин признался в любви к хоккею

На встрече с победителями международных олимпиад по естественным наукам он рассказал, что «уважает футбол» и иногда смотрит мачти «Зенита», ЦСКА, «Локомотива» или «Динамо».

«Но хоккей больше по душе», - признался глава правительства.

Ранее Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф посетили крупнейший круглогодичный курорт «Манжерок» в Республике Алтай, где сыграли в аэрохоккей. Победу одержал премьер-министр, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

