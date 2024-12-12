СМИ: «Химки» могут снятся с турнира в РПЛ из-за ареста основного инвестора

Существует реальный риск, что в весенней части турнира Российской премьер лиги мы не увидим команду из Московской области из-за отсутствия финансирования. Основный инвестор «Химок» Туфан Садыгов накануне был отправлен судом под домашний арест по обвинению в даче взятки.

И это при том, что игроки не получали зарплату на протяжении четырех месяцев. Футболисты могут воспользоваться правом уйти из команды, которая им не платит.

Ранее глава Самарской области заявил, что «Крылья Советов» задолжали миллиард рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

