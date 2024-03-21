Актер Милош Бикович первым ударит по мячу перед началом мачта «Россия-Сербия»
Актер Милош Бикович первым ударит по мячу перед началом матча между сборными России и Сербии, передает РИА Новости со ссылкой на Российский футбольный союз (РФС).
Отмечается, что этот удар будет символическим.
Сборная России 21 марта в 20:00 проведет товарищеский матч против Сербии на «ВТБ Арене». Для российской команды этот матч станет первым с ноября 2021 года против европейской сборной.
Ранее бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин и бывший тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец заявили «Радиоточке НСН», что сборной России по футболу придется потрудиться в матчах с Сербией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru