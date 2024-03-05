Пелагея исполнит российский гимн перед матчем сборных России и Сербии
Исполнить российский гимн перед товарищеским матчем между сборными России и Сербии доверили певице Пелагее, сообщает РИА Новости.
По словам главы департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилла Терешина, кроме неё перед болельщиками выступят Григорий Лепс и Sevak, а также сербский певец Марко Радинович, сообщил
Товарищеский матч сборных России и Сербии состоится 21 марта в Москве на «ВТБ Арене». Начало встречи в 20:00.
Ранее заслуженный тренер России Валерий Газзаев заявил, что матчи со сборными Сербии и Парагвая станут отличной мотивацией для футболистов сборной России, сообщает RT.
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