Пелагея исполнит российский гимн перед матчем сборных России и Сербии

По словам главы департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилла Терешина, кроме неё перед болельщиками выступят Григорий Лепс и Sevak, а также сербский певец Марко Радинович, сообщил

Товарищеский матч сборных России и Сербии состоится 21 марта в Москве на «ВТБ Арене». Начало встречи в 20:00.

Ранее заслуженный тренер России Валерий Газзаев заявил, что матчи со сборными Сербии и Парагвая станут отличной мотивацией для футболистов сборной России, сообщает RT.

