«Единственная отдушина!»: Булыкин предрек сборной «непростой» матч с Сербией
Дмитрий Булыкин и Анатолий Бышовец заявили НСН, что сборной РФ по футболу придется потрудиться в матчах с Сербией и Парагваем.
Товарищеские матчи сборной России по футболу с Сербией и Парагваем будут непростыми, но болельщики в условиях отсутствия международных игр ждут от спортсменов только победы, заявил бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в беседе с НСН.
Сборная России 21 марта в 20:00 проведет товарищеский матч против Сербии на «ВТБ Арене». Для российской команды этот матч станет первым с ноября 2021 года против европейской сборной. А 25 марта национальная сборная проведет еще один товарищеский матч с командой Парагвая.
«Сербия, конечно, сильная команда. Будет интересно посмотреть, но это товарищеский матч, поэтому не все будут выкладываться на сто процентов. У нас сегодня нет международных матчей ни у клубов, ни у сборной, такие встречи – единственная отдушина для болельщиков футбола вне зависимости от клубных предпочтений. Болельщики хотят посмотреть на футболистов из нашей сборной, увидеть хорошую игру, голы и результат», - рассказал он.
При этом Булыкин подчеркнул, что игры будут непростыми для сборной России.
«С этими сборными игра будет непростой, сборные хорошие, нехватка у нас международных матчей может сказаться. Все мы верим в хорошее, будем болеть за нашу сборную. Наша сборная должна порадовать всех болельщиков, игра должна быть на победу, голы будут, думаю, даже не один, болельщиков ждет хорошая игра», - поделился он.
С ним согласился бывший тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец, который предупредил, что россиянам придется потрудиться на поле для победы
«Вопрос результата не стоит, матчи неофициальные. Я думаю, что тренерами предусмотрена главная задача – сделать все, чтобы наша сборная имела возможность двигаться и развиваться. В составе очень много молодых игроков, речь идет о перспективе. Посмотрят новых игроков, определят вектор развития. Сербия – команда европейского уровня, Парагвай – это свой стиль и качество. Нам придется потрудиться, чтобы добиться победы», - подытожил собеседник НСН.
Главный тренер национальной команды Валерий Карпин ранее говорил, что товарищеский матч против сербов станет хорошей проверкой уровня футболистов сборной России, передает «Радиоточка НСН».
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