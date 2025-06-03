Рубио и глава МИД Саудовской Аравии обсудили украинское урегулирование
Госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Об этом заявила официальный представитель американского Госдепартамента Тэмми Брюс.
Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств побеседовали по телефону.
«Секретарь и министр иностранных дел обсудили переговоры Украины и России, стабилизацию в Сирии и ситуацию в секторе Газа», - указали в Госдепе.
Ранее Марко Рубио провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Российский министр проинформировал коллегу о выполнении договоренностей по итогам переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 19 мая, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru