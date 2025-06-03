Депутат Хамитов предложил указывать на бутылках крепкого алкоголя статистику смертей

Статистику с числом смертей от алкоголя следует указывать на упаковках напитков с содержанием спирта выше 35%, считает зампредседателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на обращение парламентария к премьер-министру Михаилу Мишустину.

По мнению Хамитова, необходимо в обязательном порядке прописывать на этикетках водки и других изделий с содержанием спирта более 35% «краткую статистику: число смертей, вызванных алкоголем, по итогам последнего отчетного года по данным Росстата». Статистика на основе официальных данных, размещенных в открытом доступе, может усилить профилактическую функцию этикетки и стать частью комплексной стратегии по снижению потребления алкоголя.

Депутат напомнил, что по данным Всемирной организации здравоохранения от причин, связанных с употреблением алкоголя, в России ежегодно умирают почти 200 тысяч человек. Около трети из них - мужчины трудоспособного возраста. Поэтому Хамитов выступает с инициативой об указании статистики смертности на спиртном: это должна быть короткая и понятная информация, которая может сыграть важную роль в профилактике. Депутат подчеркнул, что люди должны понимать, к чему может привести чрезмерное употребление алкоголя.

Между тем председатель думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов сообщил, что парламентарии рассматривают инициативу по внедрению программ по формированию здорового образа жизни в образовательных учреждениях, пишет 360.ru.

